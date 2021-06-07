محرز: “الكرة الذهبية الإفريقية؟ سنرى ماذا سيحدث” !

الرياضة
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محرز: “الكرة الذهبية الإفريقية؟ سنرى ماذا سيحدث” !
بقلم أمير بهلول

تحدث النجم الجزائري “رياض محرز”، عن إمكانية تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية مرة أخرى، في ظل أداءه الكبير مع “مانشستر سيتي” والمنتخب الوطني الجزائري في مختلف المنافسات سواء الرسمية أو في المباريات الودية.

وقال “محرز” في تصريحاته: “التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية؟ سنرى ماذا سيحدث، سيتم الإعلان عن الفائز شهر ديسمبر المقبل، سأحاول أن نقدم أداء أفضل الموسم المقبل بغض النظر عن أدائي في هذا الموسم، لأن هناك 6 أشهر متبقية للكشف عن الفائز”.

يذكر أن “محرز” في أفضل رواق للتتويج بـ “البالون دور” بعد تتويجه مع السيتي بلقبي كأس الرابطة والدوري بالإضافة إلى وصوله لنهائي دوري الأبطال وأيضا سلسلة اللاهزيمة رفقة الخضر.


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