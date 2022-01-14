محرز: “اللاعبون الجزائريون مهاريون وبإمكاننا البروز في المونديال”

أثنى رياض محرز، على اللاعبين الجزائريين، والمهارات التي يتمتعون بها، كما تحدث عن حظوظ الخضر في مونديال قطر.

وصرح محرز: “نحن لاعبون مهاريون، الجزائر، إلى جانب المغرب وتونس، من أكثر المنتخبات التي تملك مهارات فنية”.

كما أضاف: “الجزائريون يملكون مهارات فنية، الكل يحسن ترويض الكرة، والتحكم بها، ويحسنون المراوغة”.

وبخصوص مونديال قطر، قال محرز: “لدينا الامكانية لتحقيق شيء ما في المونديال، لكن علينا أولا تحقيق التأهل، وهو ما سيكون أمرا جنونيا”.