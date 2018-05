محرز اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الرقم في “البريميرليغ” !!

تفوق “محرز”، يؤكد أن الجزائري لديه مكانة في كبار الدوري الإنجليزي كيف لا وهو الذي حقق هذا الإنجاز متفوقا على نجوم كبيرة.

وبهذه الإحصائيات، فإن الجزائري يكون قد قدم أوراق اعتماده للمدرب الإسباني “بيب غوارديولا” الذي بات واثقا من ضمه في الأيام المقبلة.

Riyad Mahrez is the only player to contribute both 10 goals & 10 assists in 2 of the last 3 PL seasons pic.twitter.com/zxucxvkbgq

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 13, 2018