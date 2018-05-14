محرز اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الرقم في “البريميرليغ” !!

كشفت قناة “سكاي سبورتس”، أنّ رياض محرز هو اللاعب الوحيد، الذي سجل أكثر من 10 أهداف ومنح أكثر من 10 تمريرات حاسمة مرتين في آخر 3 مواسم.

تفوق “محرز”، يؤكد أن الجزائري لديه مكانة في كبار الدوري الإنجليزي كيف لا وهو الذي حقق هذا الإنجاز متفوقا على نجوم كبيرة.

وبهذه الإحصائيات، فإن الجزائري يكون قد قدم أوراق اعتماده للمدرب الإسباني “بيب غوارديولا” الذي بات واثقا من ضمه في الأيام المقبلة.