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محرز اللاعب الوحيد الذي شارك في كل مباريات “السيتي” !

الرياضة
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محرز اللاعب الوحيد الذي شارك في كل مباريات “السيتي” !
بقلم أمير بهلول

لدى الجزائري” رياض محرز” مكانة خاصة في تشكيلة “بيب غوارديولا” وفي خطة المدرب الإسباني الذي أقحمه في كل المباريات التي لعبها الفريق هذا الموسم.

ففي إحصائيات جديدة شارك محرز في 15 مباراة هذا الموسم من بينها 7 كأساسي، وسجل 5 أهداف لحد الآن مع “مانشستر سيتي”.

أرقام “محرز” مع “مانشستر سيتي” تؤكد أنّه صفقة رابحة للمدرب “بيب غوارديولا” الذي كان مصرا على جلبه الصائفة الماضية.

كيف لا وهو الذي جعل الجزائري كأغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

في نفس السياق، ومع إصابة “دي بروين”، فإن الآمال ستكون معلقة مرة أخرى على “رياض” من أجل التألق قبل سفرية “الطوغو” مع المنتخب الجزائري.


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