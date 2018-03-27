محرز: “اللعب في أوروبا مهم جدا ولاعبينا لديهم الخبرة في إفريقيا” !

كشف رياض محرز نجم المنتخب الوطني أن اللعب مباريات في أوروبا أمر جيد ومناسب له وللجميع، كما أكد أن لاعبي الخضر لديهم الخبرة الإفريقية اللازمة.

وقال محرز في تصريحات لموقع “ديزاد فوت”: “لدينا الخبرة في المباريات الإفريقية، واللاعبون متعودون على اللعب في إفريقيا”.

وأضاف: “هناك بعض الصعوبات لكننا نتحسن، فنحن مجموعة واحدة منذ 4 سنوات ومن الجيد اللعب مباريات ضد منتخبات إفريقية”.

وتابع: “من الجيد دائما اللعب في أوروبا، لأن المناخ مغاير لإفريقيا، نلعب اليوم في أوروبا ونريد تقديم مباراة كبيرة”.