محرز “اللعب مع ميسي حلم ..رونالدو مذهل وتمنيت اللعب مع بن زيمة في الجزائر”

فتح الدولي الجزائري رياض محرز قلبه في مقابلة حصرية مع قناة Carre Football، تحدث بصراحته المعهودة عن عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، من بينهم كريم بنزيمة، كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، متناولاً تجربته في الدوري السعودي وطموحاته المستقبلية.

وعن كريم بنزيمة، قال محرز: ” كريم من أفضل لاعبي العالم، لا يزال يتمتع بلياقة بدنية عالية رغم سنه. كان بإمكاننا أن نشكل ثنائيًا هجومياً رائعًا، لكن للأسف، هو في صفوف النادي المنافس. تمنيت أيضًا أن نلعب معًا في الجزائر، لكنه اختار فرنسا، وأنا فخور بزملائي في الجزائر”.

عبّر محرز عن إعجابه الشديد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائلاً: “رونالدو قوي، ويستحق كل التقدير. في الأربعين من عمره، انظروا إلى تحركاته، وانطلاقاته. إنه لاعب مذهل.. سيكون من الصعب أن يصبح أحدٌ مثله”.

فيما تحدث محرز عن إمكانية اللعب إلى جانب الأيقونة ليونيل ميسي في الدوري السعودي، حيث قال: “سمعنا من الصحف أن ميسي ربما يأتي إلى الأهلي، سيكون حلماً أن نلعب سويًا. أتخيل ميسي كصانع ألعاب وأنا جناح… سنشكل ثنائيًا رائعًا”.

وتطرق محرز إلى تجربته رفقة الأهلي السعودي، قائلاً: “في الدوري، لا توجد حماية خاصة للمراوغين. ربما ميسي سيحظى بمعاملة خاصة إذا قرر المجيء، لكن أنا لم أحظَ بذلك، لقد تلقيت الكثير من الضرب”.