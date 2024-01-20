محرز :”المتواجدون خلف الهاتف والانترنت لا نسمع لهم.. ديرو كما حنا”

انتفض قائد الخضر رياض محرز في وجه المنتقدين والمحللين و المطالبين بالفوز بأغلبية المباريات في كأس أمم إفريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

وقال رياض محرز في تصريح لقناة “بيان سبورتس” القطرية عقب مباراة بوركينافاسو “أظن أنه قدمنا شوط أول جيد، و قدمنا بداية جيدة، لم تحدث أمور أكبر كثيرة، قدمان ما علينا جرينا لعبنا، و نقصتنا بعض التفاصيل الصغيرة فقط، في الشوط الثاني عدنا، و صنعنا عدد من الفرص”.

كما أضاف نجم الأهلي السعودي “بكل صراحة لن نسمع للجميع المتواجدين خلف الهاتف والانترنت، خاصة الذين يريدون الفوز منا بثلاثة أو أربعة، أقول لهم أعملوا مثلما نعمل فوق الميدان ، إنزلوا إلى الميدان وقدموا ما نقدمه ”

وختم محرز “المقابلة كانت جريئة بعض الشيء، الدليل أنها لعبنا بصلابة رغم تلقينا هدفين”.

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