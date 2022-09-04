محرز “المحبط” يلمّح إلى انزعاجه من خيارات غوارديولا

ابدى الدولي الجزائري رياض محرز إحباطه الشديد من التعادل المخيّب الذي حقّقه رفقة زملائه في مانشستر سيتي.

و نشر محرز صورة له، عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” تؤكد معاناته الكبيرة من سوء الطالع و غياب الحظ.

إلى جانب ذلك، أشار “الفنان” إلى عنصر التهميش. من قبل المدرب بيب غوارديولا الذي غيّر طريقة لعب “السيتيزنس” منذ قدوم المهاجم هالاند.

كما يعيش رياض أسوء حالاته مع الفريق الإنجليزي الذي لم يسجّل معه ولا هدف إلى حد اللحظة، كما اصبح حبيس مقاعد البدلاء.

وعن احباط بعض اللاعبين، قال المدرب “الفيلسوف” بيب غوارديولا خلال الندوة الصحفية :” الموسم سيكون صعب جدا وأؤكد ذلك بحكم خبرتي في انجلترا لـ 7 سنوات لذا لست مستاء من تعادل استون فيلا”.

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