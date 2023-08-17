محرز :”الملاعب والجماهير في السعودية رائعة لكن الطقس حار جدا” 

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة إثر فريقه الأهلي السعودي للفوز بثاني مباريات دوري روشن.

وقال رياض محرز في تصريح للقناة “ّالرياضية” السعودية عقب المباراة “الجمهور خرافي هنا، فزنا بـ 3 نقاط، و لعبنا خارج القواعد لكننا لم أشعر بذلك. و كأننا لعبنا بمعقل الفريق”.

كما أضاف محرز ” الدوري السعودي سيتحسن بشكل أكبر، بالعمل فقط، و من جانبنا سنلعب مباراة بمباراة، الجماهير رائعة هنا لكن الطقس كان حار جدا”.

وختم قائد الخضر “أنا سعيد بافتتاح عداد التهديف مع فريقي. كنت متحمس للتسجيل، الأهم هو أننا نلعب لصالح الفريق”.

يشار، إلى أن المباراة انتهت بفوز الجزائري و رفقائه بثلاثية مقابل واحد. و سجل محرز هدفا شخصيا له في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

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