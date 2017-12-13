محرز المُبدع.. يقود ليستر لفوزا كبير برباعية

قاد اليوم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي فريقه لفوزا عريض برباعية كاملة مُقابل هدفا وحيد على أرض “ساوثهامبتون”.

وذلك في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل “الأشقر الجزائري” الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 11 بتسديدة قوية.

في حين سجل الثلاثية الأخرى لفريق “الثعالب” كُل من “أوكازاكي” في الدقيقتين 32 و 69 وكذا “كينغ” في الدقيقة 32.

وترك محرز الميدان في الدقيقة 72 لزميله الإنجليزي “ألبريتون”، في حين غاب مواطنه إسلام سليماني عن قائمة ليستر سيتي.

ويُذكر أن محرز سجل هدفه الرابع سهرة الأربعاء في 16 لقاء كأساسي من أصل 17 خاضه في البريمرليغ هذا الموسم.