محرز الورقة الرابحة لـ “غوارديولا” أمام “ليفربول” !

أكد “بيب غوارديولا” أن الإسباني “دافيد سيلفا” لن يكون جاهزا لمواجهة كل من أتلانتا في دوري الأبطال وليفربول في “البريميرليغ”.

فقد تعرض الإسباني لإصابة عضلية قد تجبره على الراحة لمدة 12 يوم أو أكثر.

وهذا ما يجعل الفرصة مواتية أمام “محرز” للعودة مجددا للتشكيلة الأساسية في الدوري الإنجليزي.

فمن المقرر أن يلعب “بيرناردو سيلفا” في وسط الميدان، على أن يكون “رياض” في منصبه المفضل كجناح.

يذكر أن “محرز” غاب عن المشاركة في التشكيلة الأساسية لفريقه في “البريميرليغ” في آخر 3 مباريات.

ومن المحتمل أن تكون عودته في أهم مباراة لـ “مانشستر سيتي” وذلك أمام “ليفربول” الأحد المقبل.

في نفس السياق، سيكون الجزائري “محرز” في التشكيلة الأساسية لفريقه في دوري الأبطال هذا الأربعاء.