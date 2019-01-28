محرز الورقة الرابحة لـ “غوارديولا” في شهر “فيفري” الصعب !

سيكون المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” مطالبا بالاعتماد على “رياض محرز” في شهر “فيفري” الصعب وفي مختلف المسابقات.

حيث سيواجه “مانشستر سيتي” كل من “أرسنال”، “تشيلسي”، “إيفرتون” و “واست هام” في الدوري الانجليزي على التوالي.

وفي دوري أبطال أوروبا ضد “شالك” في مباراة الذهاب للدور الثمن نهائي، وأيضا “تشيلسي” في نهائي كأس الرابطة.

بالتالي ستكون الفرصة مواتية لـ “رياض محرز” من أجل البصم على مشاركة أساسية في العديد من المباريات في هذا الشهر.

فتوالي المباريات الصعبة سيمنح له الفرصة لتقديم أفضل ما لديه من أجل إثبات نفسه ومن أجل مساعدة فريقه.