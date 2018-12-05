محرز.. الورقة الرابحة لـ “مانشستر سيتي”

يقدّم “رياض محرز” مستوى كبير مع “مانشستر سيتي” وأكد أنه صفقة مربحة للفريق الإنجليزي، خاصة بعد البداية المتذبذبة له هذا الموسم.

غير أن الثقة التي منحها إياه “غوارديولا” وزملائه جعلته يظهر بصورة أخرى والإحصائيات تؤكد أنه أحد أفضل اللاعبين في “مانشستر سيتي” هذا الموسم.

وبعد مشاركته في 10 مباريات كأساسي هذا الموسم فقط، ساهم محرز في تسجيل 13 هدفا لفريقه، حيث سجل 7 أهداف ومنح 6 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

كما أن محرز وصله لهدفه الخامس في الدوري الإنجليزي في 672 شارك فيها هذا الموسم مع فريقه.