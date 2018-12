محرز.. الورقة الرابحة لـ “مانشستر سيتي”

غير أن الثقة التي منحها إياه “غوارديولا” وزملائه جعلته يظهر بصورة أخرى والإحصائيات تؤكد أنه أحد أفضل اللاعبين في “مانشستر سيتي” هذا الموسم.

وبعد مشاركته في 10 مباريات كأساسي هذا الموسم فقط، ساهم محرز في تسجيل 13 هدفا لفريقه، حيث سجل 7 أهداف ومنح 6 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

كما أن محرز وصله لهدفه الخامس في الدوري الإنجليزي في 672 شارك فيها هذا الموسم مع فريقه.

Riyad Mahrez has now directly contributed to 13 goals in 10 starts in all competitions this season:

👤 7 goals

🅰️ 6 assists

Settling in nicely at City. pic.twitter.com/Db6ZzEaNU4

