محرز: “انتقالي من السيتي إلى السعودية لن يأثر على مردودي مع المنتخب”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري رياض محرز، بأن انتقاله من الدوري الإنجليزي، باتجاه السعودية، لن يؤثر على مردوده وعزيمته مع المنتخب الوطني.
وصرح محرز، في الندوة الصحفية التي تيبق ودية مصر: “اللعب في السيتي، أو السعودية، لن يؤثر على تركيزي مع المنتخب الوطني”.
كما أضاف: “بالنسبة لي مهم جدا، وشعور جيد، اللعب مع المنتخب الوطني، سواء كنت ألعب في أوروبا، أو الشرق الأوسط”.
وتابع رياض محرز: “مازلت صغيرا، وأشعر أنه لدي الكثير لتقديمه، وجد محفز لمساعدة منتخبنا لبلوغ أفضل المستويات في المنافسات الكبيرة”.
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