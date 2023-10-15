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الرياضة

محرز: “انتقالي من السيتي إلى السعودية لن يأثر على مردودي مع المنتخب”

بقلم كريم تيغرمت
محرز: “انتقالي من السيتي إلى السعودية لن يأثر على مردودي مع المنتخب”
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أكد الدولي الجزائري رياض محرز، بأن انتقاله من الدوري الإنجليزي، باتجاه السعودية، لن يؤثر على مردوده وعزيمته مع المنتخب الوطني.

وصرح محرز، في الندوة الصحفية التي تيبق ودية مصر: “اللعب في السيتي، أو السعودية، لن يؤثر على تركيزي مع المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “بالنسبة لي مهم جدا، وشعور جيد، اللعب مع المنتخب الوطني، سواء كنت ألعب في أوروبا، أو الشرق الأوسط”.

وتابع رياض محرز: “مازلت صغيرا، وأشعر أنه لدي الكثير لتقديمه، وجد محفز لمساعدة منتخبنا لبلوغ أفضل المستويات في المنافسات الكبيرة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/d2f0W
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