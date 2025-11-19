محرز: “بإمكاننا صنع الفارق في بطولتي كأس العرب وأمم إفريقيا”

أبدى قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، ثقته في قدرة الجزائر، على صناعة الفارق في الطبعة المقبلة من بطولتي كأس العرب، و أمم إفريقيا.

وصرّح محرز، عقب الفوز بالمباراة التحضيرية أمام السعودية، لقناة “stc” السعودية: “سنلعب كأس العرب، وكأس أمم إفريقيا، ‏بفريقين مختلفين بعض الشيء”.

كما أضاف قائد الخضر: “نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، بالإضافة للأطقم الفنية، لذا أنا واثق من قدرتنا على صناعة الفارق في البطولتين، وتحقيق شيء ما”.

يذكر أن رياض محرز، ساهم بهدف في الفوز الأخير للمنتخب الوطني، في المباراة التحضيرية ضد منتخب السعودية.