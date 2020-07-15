محرز بديلا أمام بورنموث

غاب الدولي الجزائري رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه اليوم الأربعاء، نادي بورنموث.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، قائمة اللاعبين الذين سيبدأ بهم المدرب غوارديولا، هذه المواجهة، أين غاب اسم محرز.

وفضل المدرب الإسباني، الاحتفاظ بقائد الخضر ضمن قائمة البدلاء، مع امكانية اشراكه بديلا في الشوط الثاني.

ويأتي هذا القرار من بيب غوارديولا، رغم العروض القوية التي قدمها رياض محرز، رفقة السيتي، منذ استئناف منافسة البريمرليغ.