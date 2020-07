محرز بديلا أمام بورنموث

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، قائمة اللاعبين الذين سيبدأ بهم المدرب غوارديولا، هذه المواجهة، أين غاب اسم محرز.

وفضل المدرب الإسباني، الاحتفاظ بقائد الخضر ضمن قائمة البدلاء، مع امكانية اشراكه بديلا في الشوط الثاني.

ويأتي هذا القرار من بيب غوارديولا، رغم العروض القوية التي قدمها رياض محرز، رفقة السيتي، منذ استئناف منافسة البريمرليغ.

Here's how we line up against Bournemouth…👇

XI | Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Fernandinho, Gundogan, D Silva (C), Foden, Bernardo, G Jesus.

SUBS | Carson, Sterling, Zinchenko, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Garcia, Doyle.

📋 @HaysWorldwide

🔵 #ManCity pic.twitter.com/CdiM0PVR8T

— Manchester City (@ManCity) July 15, 2020