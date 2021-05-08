محرز بديلا رفقة السيتي في مواجهة تشيلسي

غاب الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، الخاصة بمواجهة اليوم السبت، أمام تشيلسي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية للفريق، والتي ستبدأ هذه المباراة، أين غاب عنها اسم رياض محرز.

وقرر غوارديولا، إراحة نجمه الجزائري، بإبقائه على كرسي البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه كورقة رابحة في الشوط الثاني.

يذكر أن رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، سيتوجون رسيما بلقب البطولة، في حال فوزههم في مباراة اليوم على تشيلسي، ضمن الجولة الـ35 من البريمرليغ.