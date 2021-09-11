محرز بديلا رفقة السيتي في مواجهة ليستر

غاب الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية لنادي مانشستر سيتي، التي ستواجه اليوم السبت نادي ليستر سيتي.

ونشرت إدارة مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة والتي غاب عنها محرز.

وفضل غوارديولا، الاحتفاظ بالدولي الجزائري ضمن قائمة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.

يذكر أن المباراة التي تجمع مانشستر سيتي، بنادي ليستر سيتي، تدخل ضمن الجولة الرابعة من البريمرليغ.