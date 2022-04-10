محرز بديلا في قمة السيتي وليفربول

يغيب الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، عن القمة التي ستجمع فريقه مانشستر سيتي، بالغريم نادي ليفربول.

وكشفت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم محرز.

كما قرر المدرب بيب غوارديولا، ابقاء نجمه الجزائري على كرسي البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني كورقة رابحة.

ويعتبر خيار غوارديولا، مثير للاستغراب، بالنظر لمردود محرز هذا الموسم رفقة السيتي، أين يعتبر من أفضل لاعبي الفريق، وأكثرهم فعالية.

يذكر أن المبارا التي ستجمع مانشستر سيتي، بنادي ليفربول، تعد منعرج حاسم في سباق الفريقين لحسم لقب البطولة