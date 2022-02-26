محرز بديلا في مواجهة ايفرتون

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت، مضيفه نادي ايفرتون، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي.

وكشفت إدارة السيتي، عبر حسابها الرسمي، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم محرز.

كما فضل المدرب غوارديولا، ابقاء نجمه الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.

يذكر هذه المرة الثانية على التوالي، التي يغيب فيها محرز عن التشكيلة الأساسية للسيتي، بعد المواجهة الماضية أمام توتنهام