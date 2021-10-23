محرز بديلا في مواجهة برايتون

سيغيب الدولي الجزائري رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمعهم اليوم السبت، بنادي برايتون.

وكشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض هذه المباراة، أين غاب اسم محرز.

وفضل المدرب بيب غوارديولا، الإحتفاظ بنجمه الجزائري، على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا خلا المباراة.

يذكر أن رياض محرز، تألق في آخر مباراة للسيتي، ضمن رابطة الأبطال، أين سجل هدفين في مواجهة كلوب بروج.