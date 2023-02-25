محرز بديلا في مواجهة بورنموث

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانسيتر سيتي، اليوم السبت، مضيفهم نادي بورنموث، ضمن الجولة الـ25 من البريمرليغ.

وكشفت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم محرز.

كما يأتي هذا القرار من المدرب بيب غوارديولا، مفاجأ لانصار السيتي، ومحبي الدولي الجزائر، بالنظر لتألقه في المباراة الأخيرة للفريق.

يذكر أن رياض محرز، سجل الهدف الوحيد للستي، في مباراتهم الأخيرة أمام لايبزيج، لحساب رابطة الأبطال، مساهما في عودة فريقه بالتعادل من ألمانيا.