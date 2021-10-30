محرز بديلا في مواجهة كريستال بلاص

يواصل الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، غيابه عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، في المواجهة التي ستجمعهم بكريستال بلاص. كما كشفت إدارة الستي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي شهدت غياب اسم محرز.

وفضل المدرب بيب غوارديولا، ابقاء نجمه الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا في هذا اللقاء. ويذكر أن المباراة التي ستجمع مانششتر سيتي، بنادي كريستال بلاص، تدخل صمن الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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وقاد سهرة اليوم الأربعاء الماضي النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ويستهام يونايتد لبلوغ ربع نهائي منافسة كأس الرابطة الانجليزية.

وتغلب ويستهام على ضيفه مانشستر سيتي بملعب لندن الأولمبي بضربات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الرسمي بدون أهداف في لقاء الدور ثمن النهائي.

ووقع بن رحمة ركلة الجزاء الخامسة في سلسلة ضربات الترجيح، وذلك بعد دخوله بديلا في الدقيقة ال62.

ومن جانب السيتي شارك رياض محرز أساسيا قبل أن يستبدله غوارديولا باللاعب فيل فودين.

وأكدت صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز“، أن قائد الخضر رياض محرز سيكون مقبل على أيام صعبة في مشواره مع فريقه مانشستر سيتي، نظرا للالتزامات الكبيرة المقبلة، سيما و أنّه سيشارك في كان 2022 بالكامرون، في حين سيواصل البحث عن فرض نفسه في تشيكيلة بيب غوارديولا.

وقالت أن محرز سيضيع تسعة لقاءات كاملة مع “الستيزنس”، في حالة تنقله لتنشيط “الكان”. كما أشارت إلى أن الانعكاسات السلبية لتلك المغامرة على محرز ستبدأ مع نهاية السنة الحالية، باعتبار أن فريقه البريطاني سيكون مجبرا على تسريحه لتشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر المقبل.

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