محرز بديلا ويشارك في فوز مانشيستر سيتي على إيفرتون

شارك الدولي الجزائري رياض محرز في مباراة فريقه مانشيستر سيتي والمستضيف ايفتون بديلا في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني.

وصنع محرز عدد من الفرص بعد دخوله مباشرة. التي كانت سانحة للتهديف لولا رعونة مهاجمي “السيتيزينس” في تحويل تمريراته إلى أهداف.

ومباشرة بعد دخول قائد الخضر بدقائق. سجّل زميله في الفريق فودن الهدف الأول في الدقيقة 83 من المباراة القوية التي جرت بملعب “جوديسون بارك”.

يذكر. أن رياض سجّل أحد أفضل أهدافه في مشواره الكروي مع السيتي ضد ايفرتون في وقت سابق.

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محرز يحسم مستقبله مع مانشيستر سيتي

كشف الإعلامي البريطاني غريم بيلي عبر موقع “90MIN” عن القرار الذي سيتخذه الدولي الجزائري رياض محرز قريبا بشان مستقبله مع مانشيستر سيتي.

وقال في التقرير الذي نشره عن الجزائري “محرز لم يبد سوى الحماس للالتزام بمستقبله على المدى الطويل لمانشستر سيتي ، ومن المتوقع أن يجدد عقده قبل نهاية الموسم”.

كما أشار. إلى أن المدرب بيب غوارديولا يسعى للإحتفاظ بخدمات الجزائري إلى جانب كل من رحيم سترلينغ وغابريال جيسوس.

يحدث هذا. في ظل الإهتمامات المنقطعة النظير من قبل الأندية الاوروبية بـ “الفنان”. أبرزها اهتمام ناي باريس سان جيرمان بخدماته.

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