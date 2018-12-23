محرز بشعار “مصائب قوم عند قوم فوائد” !

بعد أن تكبد “مانشستر سيتي” الخسارة الثانية له هذا الموسم ضد “كريستال بالاس” في الدوري الإنجليزي أمس السبت فإن “غوارديولا” سيقوم بتغيير العديد من الأمور.

حيث كشفت المصادر الصحفية الإنجليزية، أن المدرب الإسباني سيعول على قدرة لاعبيه في تجاوز هذه الخسارة وتعويضها ضد “ليستر سيتي”.

ولهذا فإنه سيقوم ببعض التعديلات في التشكيلة الأساسية في الجولة المقبلة، بزج كل من “دي بروين”، “اغويرو” و”محرز” كأساسيين ضد “الفوكسيس” الأربعاء المقبل.

وطالب جماهير “السيتي” أن يقوم “غوارديولا” ببعض التغييرات في الفريق والأهم أن يستقر على تشكيلة “مثالية”.