محرز: “بعد كأس العالم سيكون بإمكاني الحديث عن مستقبلي”

ترك الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، باب التكهنات مفتوحا، في الفترة الحالية، بخصوص موعد اعتزاله لعب كرة القدم.

وصرح محرز، في هذا الخصوص، خلال الندوة الصحفية الخاصة بنهائي دوري أبطال آسيا: “لا تزال لدي بعض الأهداف وأسعى لتحقيقها هذا الموسم”.

كما أضاف: “حاليًا لا أفكر سوى في النهائي، وفي التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية تواليًا”.

وتابع رياض محرز: “بعد نهائي دوري أبطال آسيا، هناك استحقاقات مهمة على مستوى دوري روشن، والمشاركة في كأس العالم، ثم يمكنني بعد ذلك الحديث عن مستقبلي، سواء بالاستمرار، أو الاعتزال”.