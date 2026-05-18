محرز: “بلايلي يملك موهبة مذهلة.. كان يمكنه الوصول للعالمية لكنه ليس محترفا”

أشاد النجم الجزائري، رياض محرز، بالموهبة التي يتمتع بها زميله في المنتخب الوطني يوسف بلايلي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مسيرته لم تصل إلى المستوى الذي كان يمكن أن يبلغه بسبب بعض التفاصيل الاحترافية.

وقال محرز في تصريحات لبرنامج “كورة بريك” الذي يقدمه النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند: “إنّه لاعب مذهل، لاعب مجنون، كان بإمكان يوسف بلايلي أن يكون له مشوار كروي ممتاز. بصراحة، يحب كرة القدم، ولعب في البطولة الجزائرية، لكنه ليس محترفًا بمعنى الكلمة، وكان بإمكانه اللعب لأندية كبيرة”.

وأضاف قائد المنتخب الوطني: “يوسف من نوع حاتم بن عرفة وماريو بالوتيلي، لاعبون يملكون موهبة كبيرة لكن لم تمنح له الفرصة في الوقت المناسب للانتقال إلى فرنسا وإبراز نفسه بشكل أكبر”.