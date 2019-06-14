محرز: ” بلماضي أصاب بإختيار قطر للتعود على إرتفاع درجة الحرارة”

الرياضة
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محرز: ” بلماضي أصاب بإختيار قطر للتعود على إرتفاع درجة الحرارة”
بقلم يونس رزيق

أشاد النجم الجزائري رياض محرز بخيار إجراء تربص الخضر بالعاصمة القطرية الدوحة، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها مصر الشهر الجاري.

وتحدث محرز عن أجواء تربص الخضر في حوار خص به قناة بين سبورت القطرية قائلا:

“المدرب إختار الدوحة من أجل التأقلم مع الطقس في مصر، وهذه فكرة رائعة، وبدأنا التأقلم مع ذلك، خاصة في مباراة بورندي”

“نحن نتطور تدريجيا، وحتى في المباراة الودية الأخيرة، قررنا اللعب وسط الحرارة العالية، ورفضنا تشغيل أجهزة التدريب في الملعب، نحن نعمل بشكل جيد وفي ظروف مناسبة، والأهم أن نكون جاهزين لأول مباراة رسمية”.


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