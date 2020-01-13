محرز: “بلماضي بدأ من الصفر وأنشأ فريق متكامل”

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن حجم العمل الكبير الذي قام به الناخب الوطني جمال بلماضي منذ إشرافه على العارضة الفنية للخضر.

وتحدث محرز في تصريح لـ DZFOO عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب جزائري لسنة 2019:

“في السابق كنا المرشحين للفوز بكأس أمم إفريقيا لكننا خرجا مبكرا سنة 2015، وسنة 2017، ولم نفز باللقب منذ سنة 1990”.

وأضاف: “لم نتمكن من إستغلال فرصة ترشيحنا بالفوز بلقب الكان منذ سنة 2010، لكن هذه المرة وصلنا بحذر إلى مصر، وكنا واعين بحجم المسؤولية، بالرغم من أننا تخوفنا نوعا ما من المنتخب السنغالي”

“جمال بلماضي قام بعمل كبير منذ وصوله إلى المنتخب، لقد بدأ من نقطة الصفر، وقام ببناء فريق يلعب يدون أنانية، وكل واحد يلعب من أجل الآخر”.