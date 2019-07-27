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محرز: “بلماضي عرف كيف يجعل منا منتخبا موحدا”

الرياضة
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محرز: “بلماضي عرف كيف يجعل منا منتخبا موحدا”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد الدولي الجزائري رياض محرز، بالناخب الوطني جمال بلماضي، والعمل الكبير الذي قام به، ليصنع منتخب جزائري قوي.

وصرح رياض محرز، في حوار لموقع “غول” العالمي: “على الميدان بلماضي يبذل نفس المجهودات التي نبذلها نحن كلاعبين، هو اللاعب رقم (12)”.

وأضاف قائد المنتخب الجزائري: “يتحدث إلينا كثيرا، ويقدم لنا النصائح على الميدان، يعيش الوضع جيدا، إنه رائع”.

وتابع رياض محرز: “بلماضي أعاد لنا القيمة، والروح الذهنية التي كنا بحاجة إليها، أكثر من الموهبة، كنا بحاجة لنكون فريقا واحدا، وبلماضي عرف كيف يجعلنا كذلك، وكل الفضل يعود له”.


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