محرز بن رحمة وزرقان أول الملتحقين بتربص المنتخب الوطني

حلّ قائد الخضر، رياض محرز، ومواطنيه سعيد بن رحمة، وآدم زرقان، اليوم الإثنين، بأرض الوطن، لخوض تربص المنتخب الوطني.

وسجّل كل من محرز، بن رحمة وزرقان، وصولهم لمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، في حدود منتصف نهار اليوم الإثنين.

وتنقل بعدها ثلاثي الخضر مباشرة إلى مقر إقامتهم بمركز سيدي موسى، تحسبا لانطلاق التحضيرات لمواجهتي بوتسوانا وموزمبيق، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يلتحق بقية تعداد المنتخب الوطني، المعني بتربص مارس الجاري، تباعا خلال الساعات القليلة المقبلة.