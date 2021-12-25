محرز بونجاح بلايلي وريبيري ينعون وفاة اللاعب سفيان لوكار

نعى عدد من نجوم كرة القدم الجزائرية الراحل سفيان لوكار الذي وافته المنية ظهيرة اليوم السبت خلال مباراة فريقه مولودية سعيدة أمام جمعية وهران في إطار الجولة العاشرة من القسم الثاني هواة.

ونشر النجم الدولي الجزائري رياض محرز صورة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام للاعب سفيان لوكار مرفوقة بتعليق الله يرحمو.

نفس الشيئ بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني يوسف بلايلي، رايس وهاب مبولحي، جمال بن العمري، أسامة درفلو، وحتى اللاعب الفرنسي فراك ريبيري.