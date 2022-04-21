محرز تاسع لاعب إفريقي يخوض 250 مباراة في البريمرليغ

كشف الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي أن رياض محرز هو أول لاعب جزائري يخوض 250 مباراة في البريمرليغ.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أضاف أن النجم الدولي الجزائري هو تاسع لاعب إفريقي يصل لهذا الرقم من المباريات في الدوري الانجليزي الممتاز.

وفي نفس السياق آشاد الحساب بمحرز من خلال تغريدة آخرى قال فيها:”هداف مانشستر سيتي يضرب مجددا.. أي عودة يا سبع العرب”.