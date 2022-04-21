محرز تاسع لاعب إفريقي يخوض 250 مباراة في البريمرليغ
كشف الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي أن رياض محرز هو أول لاعب جزائري يخوض 250 مباراة في البريمرليغ.
حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أضاف أن النجم الدولي الجزائري هو تاسع لاعب إفريقي يصل لهذا الرقم من المباريات في الدوري الانجليزي الممتاز.
وفي نفس السياق آشاد الحساب بمحرز من خلال تغريدة آخرى قال فيها:”هداف مانشستر سيتي يضرب مجددا.. أي عودة يا سبع العرب”.
𝐌𝐚𝐡𝐫𝐞𝐳 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜🪄🇩🇿
🔵 1-0 🟡 #ManCity pic.twitter.com/tkOUdCVe04
— Manchester City (@ManCity) April 20, 2022
ساحر العرب @Mahrez22 هو أول لاعب جزائري 🇩🇿 وتاسع لاعب إفريقي يصل إلى 250 مباراة في الدوري الممتاز! 🔥
تستحق يا رياض! 👏
🔷 #السيتي pic.twitter.com/2jccSIcxDO
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 20, 2022
هداف مانشستر سيتي يضرب مجددا ⚽️👊
أي عودة يا سبع العرب! 🦁😍
🔷 #السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/OK6mCIqpzn
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 20, 2022