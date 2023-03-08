محرز :”تجربتي في اسكتلندا كانت صعبة وفريدة.. كدت أن أصاب بالجنون”

كشف الدولي الجزائري رياض محرز عن تجربته الفريدة في اسكتلندا التي لم تدم طويلا في بداية مشواره الكروي الاحترافي.

وقال رياض محرز في تصريح له للموقع الرسمي لمانشستر سيتي عبر اليوتوب “في سارسيل لعبت في سن 16 سنة، وهذا أمر جيّد، إلا في المباريات المهمة التي كنت انزل إلى نادي أقل من 17 سنة، تنقلت بعدها للبطولة الاسكتلندية”.

كما أضاف محرز “كنت أتدرب مع لاعبين أكثر مني سنا، لعبت 4 مباريات و سجلت 5 أهداف، بقيت هناك لشهرين، من تم تركت المدرسة من أجل فترة معايشة”.

وأردف الفنّان “أتذكر، كنت أملك حذاء ثمين، والوحيد لذا وجب آنذاك العودة لاستعادته، أخذت دراجة كانت أمام فندق الإقامة، و ذهب للتدريبات اخذت لحذاء، وعدت بعدها مباشرة إلى باريس”.

كما ختم نجم السيتي “كاد أن يصيبني لجنون، في اسكتلندا، البرد كان قارص جدا”.

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