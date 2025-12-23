محرز: “تخطينا الخيبات السابقة وجاهزون لتقديم مباراة قوية أمام السودان”

أكد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، أن العناصر الوطنية جاهزة من الناحية المعنية، لدخول غمار كأس أمم إفريقيا، بعدما طوت نهائيا صفحة الخيبات السابقة.

ويستهل “الخضر” غدا الأربعاء، مشواره في “كان 2025” بمواجهة قوية أمام السودان. في رحلة استعادة المجد الضائع، بعد الخروج من الدور الأول في نسختين متتاليتين.

وطمأن محرز، اليوم الثلاثاء، الجماهير الجزائرية بخصوص جاهزية لاعبي “الخضر” للمحفل القاري، وقال: “المعنويات جيدة.. ولا نفكر فيما حصل سابقا”.

قبل أن يضيف في الندوة الصحفية الخاصة بلقاء السودان: “نركز فقط على لقاء الغد. الذي سيكون الأول في الـ”كان” بالنسبة لنا، وكلنا عزم على تقديم مستوى قوي”.