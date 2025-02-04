محرز: “ترويض الكرة؟ لم أعمل على ذلك هي هبة من الله”

صنع لاعب “الخضر” رياض محرز، الحدث في مباراة ناديه الأهلي السعودي، أمس الاثنين، أمام السد القطري، في دوري أبطال آسيا، بعد ترويضه للكرة بطريقة “ساحرة”، أكدت أحقيته بلقب ملك “الكونترول”.

وعقب المباراة التي تألق فيها قائد “الخضر” بهدف وأسيست. في مواجهة زميليه في المنتخب، عطال ووناس، من جانب السد، ثمن محرز، الفوز المحقق لاسيما وأنه كان صعبا وخارج الديار.

وسُئل لاعب مانشستر سيتي السابق، عن سر ترويضه للكرة في كل الوضعيات، وإن كان قد تدرب على الأمر مسبقا.

ورد محرز: “لا هي طبيعية، وهبة من الله.. لم أعمل على ذلك، ولكن منذ أن كنت صغيرا، وأنا أقوم بهذه الحركات”.

وفي آخر تصريحاته، رفض محرز، منح وعود لأنصار الأهلي بخصوص الأهداف المسطرة هذا الموسم، وختم: “من الصعب أن تعد الأنصار بأي شيء. نحن نفوز في دوري الأبطال والأمور تتحسن في الدوري السعودي، وعلينا فقط المواصلة”.

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