محرز تلقى رشوة بـ17 مليار من الإخوان لتجاهل رئيس وزراء مصر!

زادت بعض عناوين الصحافة المصرية من حدة الهجمة على الجزائر، بعد التتويج الأخير للمنتخب الوطني الجزائري بكأس الكان.

وتميز التصعيد الإعلامي الجديد، ضد كل ما هو جزائري باستهداف النجم رياض محرز، غير أن المثير هذه المرة هو نسج اتهامات أغرب من قصص الخيال.

وكان آخر ما أبدعه خيال بعض الإعلاميين المصريين الحاقدين، في محاولة لتلطيخ صورة محرز هو إتهامه بالتواطؤ في مخططات “إرهابية”، مقابل تقاضي أموال.

ونشرت صحيفة “صدى العرب” المصرية، اليوم الثلاثاء، مقالا قالت فيه إن معلومات بحوزتها تكشف عن تواطؤ بين تنظيم الإخوان المسلمين وأبو تريكة ومحرز.

أبو تريكة وسيطا.. ورجل أعمال قطري مصدر المال!

وقالت الصحيفة المصرية، في قصتها القريبة من سيناريوهات “بوليوود” والتي لا يمكن أن يصدقها أحد، إن محرز تلقى مبلغ مليون دولار نظير قيامه بتجاهل رئيس الوزراء المصري.

وزعمت الصحيفة المصرية أن المبلغ تم ضخه في حساب محرز يوم 18 جويلية الماضي، من طرف رجل أعمال قطري.

وحتى تكتمل الحبكة والإثارة في قصة الصحيفة المصرية، قالت إن اللاعب المصري أبو تريكة هاتف محرز يوما قبل المباراة، وخاطبه بهذه العبارة “الأمانة تم تحويلها.. لا تنس الوعد”.

وبحسب نفس المصدر دائما، فإن أبو تريكة قام بعد ذلك بمكالمة شخص آخر غير معروف وخاطبه بعبارة “يا مولانا أنا كلمت محرز والرسالة وصلت”.

وبقدر ما تعكس هذه التلفيقات والأكاذيب المستوى الذي نزل إليه بعض مرتزقة الإعلام المصري من الابتذال والانحدار، بقدر ما تُظهر أيضا درجة “السُعار” الذي أصابهم، بعد تتويج الجزائر بكأس الكان.