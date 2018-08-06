محرز ثالث أغلى صفقة في ميركاتو 2018

إحتل الدولي الجزائري، رياض محرز، المركز الثالث، في ترتيب أغلى الإنتقالات الصيفية الحالية، في مختلف البطولات العالمية.

وتمكن رياض محرز، من احتلال هذا المركز، بعد انتقاله هذا الصيف إلى نادي مانشستر سيتي، مقابل 68 مليون أورو، قادما من نادي ليستر سيتي.

وتقدم نجم الخضر في هذا الترتيب، على العديد من النجوم العالميين، على غرار البرازيلي فيرد، 59 مليون أورو، والبلجيكي ناينغولان، 38 مليون أورو، وغيرهم.

وعادة صدارة هذا الترتيب، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأزيد من 102 مليون أورو، متبوعا بالحارس البرازيلي باكير، بقيمة تجاوزت 75 مليون أورو.