محرز ثالث أفضل ممرر حاسم في “البريميرليغ”

بالرغم من تهميشه من طرف المدرب “بيب غوارديولا” في مباراة “وست هام” سهرة أمس الأربعاء، إلا أن أرقام “محرز” تجعله بين الأفضل في الدوري الإنجليزي.

فقد نشر الحساب الرسمي لـ “البريميرليغ” قائمة أفضل الممررين في البطولة وهي القائمة التي يتصدرها البلجيكي “كيفن دي بروين”.

في حين أن قائد الخضر يحتل المركز الثالث كأفضل ممرر حاسم خلف “دي بروين” و”أرلوند”.