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الرياضة

محرز ثالث أكثر اللاعبين العرب صنعا للفرص السانحة للتسجيل

بقلم فيصل زيان بوزيان
محرز ثالث أكثر اللاعبين العرب صنعا للفرص السانحة للتسجيل
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صنّف مؤشر الإحصائيات العالمي “سوفاسكور”، نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز. أول لاعب جزائري والثالث عربيا في صنع الفرص السانحة للتسجيل.

وحسب ما كشفته آخر تحديثات موقع “سوفاسكور”، فإن لاعب الخضر، خاض 41 مباراة في سنة 2024 مع فريقه الأهلي والمنتخب الوطني. صنع خلالها 113 فرصة سانحة للتسجيل.

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