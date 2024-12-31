محرز ثالث أكثر اللاعبين العرب صنعا للفرص السانحة للتسجيل
بقلم فيصل زيان بوزيان
صنّف مؤشر الإحصائيات العالمي “سوفاسكور”، نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز. أول لاعب جزائري والثالث عربيا في صنع الفرص السانحة للتسجيل.
وحسب ما كشفته آخر تحديثات موقع “سوفاسكور”، فإن لاعب الخضر، خاض 41 مباراة في سنة 2024 مع فريقه الأهلي والمنتخب الوطني. صنع خلالها 113 فرصة سانحة للتسجيل.
📊 إحصائيات سوفاسكور
🚨 رسميااااا … رياض محرز🇩🇿 في قاعدة بياناتنا الاحصائية سنة 2024 هو أكثر لاعب جزائري والثالث عربيا صناعة للفرص بواقع 113@Mahrez22 pic.twitter.com/H6GhETRhYi
— SofascoreAR (@SofascoreARB) December 31, 2024
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