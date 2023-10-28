محرز ثالث أكثر لاعب مساهمة تهديفيا في دوري روشن

إحتل الدولي الجزائري وجناح الأهلي، رياض محرز، المركز الثالث، من ناحية أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وحسب إحصائية مؤشر “سوفا سكور” للإحصائيات والأرقام، فإن محرز يعد ثالث أعلى مساهمة تهديفية في دوري روشن.

وبرقم إيجابي يقدر بـ10 مساهمات تهديفية خلف كل من الوصيف لاعب الفتح مراد باتنا، صاحب الـ13 مساهمة، والمتصدر لاعب النصر كريستيانو رونالدو برصيد 16 مساهمة.

للإشارة، تمكن فقط أربعة لاعبين هذا الموسم من تحقيق أكثر من 10 مساهمات تهديفية على الأقل هذا لموسم في دوري روشن، وهم ميتروفيتش، محرز، مراد باتنا، رونالدو.