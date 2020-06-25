محرز ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف في البريمرليغ

إحتل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز المركز الثاني كأكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف في تاريخ البريمرليغ بعديي

ويتصدر النجم الإيفوارى ديدي دروغبا القائمة برصيد 54 تمريرة حاسمة خلال مشواره الحافل بالدوري الإنجليزي, يليه النجم الجزائرى رياض محرز, مهاجم مانشستر سيتى, برصيد 39 أسيست, ثم يأتي التوغولى إيمانويل أديبايور ثالثا برصيد 36 أسيست.

ويحتل الإيفوارى يايا توريه, نجم مانشستر سيتى السابق المركز الرابع برصيد 22 تمريرة حاسمة متساويا مع الجنوب أفريقى ستيفن بينار, يليهما الثنائى نوانكو كانى والسنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الحالي ب29 أسيست, ثم يأتي النيجيرى يعقوبو ايجبيني في المركز الثامن بعدما صنع 26 هدفا بالبريميرليغ, بالتساوى مع محمد صلاح.