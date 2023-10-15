محرز: “جاهزون لوديتنا أمام المنتخب المصري”

أكد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، جاهزيته وزملائه، للمباراة الودية التحضيرية التي ستجمعهم غذا الإثنين، أمام منتخب مصر.

وصرح محرز، اليوم الأحد، في ندوة صحفية: “تحضيراتنا لمواجهة مصر جرت مثل المعتاد، ونحن مستعدون لمباراة الغد”.

كما أضاف قائد الخضر: “مواجهتنا لمصر هي مباراة ودية، تحضيرية لكأس امم إفريقيا، التي تعد هدفنا في المدى القصير”.

يذكر أن المنتخب الجزائري يواجه في مباراة تحضيرية نظيره المصري، غذا الإثنين، بملعب “هزاع بن زايد” بالإمارات.