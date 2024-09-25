محرز جاهز لمواجهة القادسية

أكدت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء، أن الدولي الجزائري، رياض محرز، بات جاهزا للمباراة التي يواجه فيها فريقه الأهلي نظيره القادسية.

في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بملعب الأمير محمد بن فهد، يوم السبت بداية من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وحسب ما كشفه موقع “الرياضية” السعودي، فإن مدرب الأهلي، يايسله، سيستعيد خدمات لاعبه الدولي الجزائري، رياض محرز، تحسبا لهذه المواجهة.

وأوضح المصدر، أن اللاعب رياض محرز، تعافى من الأنفلونزا التي كان يعاني منها، وغاب على إثرها عن مواجهة الجندل الأخيرة. في إطار الدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وعرفت إقصاء فريقه من هذه المنافسة.

كما كشف المصدر ذاته، أن محرز، من المنتظر أن ينضم إلى تعداد فريقه الأهلي المتنقل إلى مدينة الشرقية، غدا الخميس.