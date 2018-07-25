“محرز” جاهز ويُعول على التألق ضد ليفربول

كشف النجم الدولي الجزائري الجديد لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز عن جاهزية كبيرة في الحصة التدريبية الأخيرة للسيتيزن.

والتي جرت أمسية الثلاثاء بمدينة نيويورك الأمريكية تحسبا لمواجهة فريق ليفربول الإنجليزي وديا فجر الخميس في كأس الأبطال الدولية.

وأظهر نجم الخضر جاهزية كبيرة تحت أنظار المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي من المنتظر أن يعتمد عليه أساسيا للمرة الثانية على التوالي.

وكان لاعب المنتخب الوطني الجزائري قد شارك لمدة 72 دقيقة في اللقاء الأول ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني.