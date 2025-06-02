محرز.. حاج موسى حجام وقندوز يلتحقون بتربص الخضر

حلّ قائد المنتخب الوطني رياض محرز، رفقة ثلاثة نجوم آخرين للخضر، اليوم الإثنين، بأرض الوطن، للدخول في تربص المنتخب الوطني.

وبعد التحاق ياسين بن زية، في الساعات الأولى لصباخ اليوم الإثنين، تم تسجيل وصول أربعة لاعبين آخرين لمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وكان رياض محرز، أبرز الملتحقين، اليوم الإثنين، بأرض الوطن، مرفوقا بكل من حاج موسى، حجام، وقندوز.

ومباشرة عقب نزولهم بمطار “هواري، بومدين”، تنقل الرباعي محرز، حاج موسى، حجام، وقندوز، إلى مركز سيدي موسى، للاندماج مع بقية زملائهم.