محرز: “حان الوقت للفوز بدوري أبطال أوروبا”

اعتبر الدولي الجزائري رياض محرز، أن الوقت قد حان ليفوز فريقه مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأنهم يملكون كل شيء لتحقيق ذلك.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل”، تصريحات محرز أين قال: “أعتقد أن هذا وقت جيد للفوز بدوري أبطال أوروبا، نملك الفريق والمدرب وكل شيء”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لا أعلم إذا كنا الفريق الأفضل، لكننا جيدون بما فيه الكفاية للفوز بهذا اللقب، أشعر باللإثارة اتجاه ذلك”.

وتابع رياض محرز: “دوري الأبطال صعب، والكل يرغب في التتويج بهذا اللقب، وبالتالي ستكون منافسة كبيرة بالنسبة لنا”.