“محرز” حديث العام والخاص في إنجلترا

يواصل الجزائري “رياض محرز” صنع الحدث بعد تألقه الكبير في الفترة الأخيرة مع “مانشستر سيتي” وايضا بعد التصريحات التي أدلى بها “بيب غوارديولا”.

وكان الفيلسوف الإسباني قد أثنى على اللاعب الجزائري، وأكد أنه سيكون مفتاح فوز “السيتي” بالألقاب هذا الموسم.

ونشر موقع “غول” العالمي تقريرا على “رياض محرز” أين أشاد بتألقه في الفترة الأخيرة وخاصة بقوة شخصيته بعد مباراة “ليفربول”.

وجاء في ذات التقرير أن البعض كان يظن أن “رياض” سيتأثر بعد تضييعه لركلة جزاء ضد “ليفربول”، لكنه تألق بعدها ضد “بيرنلي” وضد “شختار”.