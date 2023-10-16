محرز :”حزين بالتعادل ويجب إيجاد الحلول قبل مباريات تصفيات المونديال”

ابدى قائد الخضر رياض محرز حزنه الكبير من التعادل المخيب. الذي حققه رفقة زملائه أمام منتخب مصر الذي لعب بـ 10 لاعبين فقط .

وقال رياض محرز في تصريحه عقب المباراة “بصراحة، أنا محبط بعض الشيء بحكم تحقيق التعادل رغم أننا لعبنا أمام منافس بـ 10 لاعبين، لم نلقى الحلول في المباراة. رغم العودة القوية لنا في 10 دقائق الأخيرة”.

كما أضاف قائد الخضر “يبقى لقاء ودي، لدينا مبارتان مهمتان في نوفمبر، و يجب التحضير و التركيز لهما بشكل جيد، لم نفقد أي شيء هي عبارة عن مباراة ودية”.

وأردف لاعب الأهلي السعودي “استعدنا جيدا للمباراة. لكن البطاقة الحمراء بالنسبة لمنتخب مصر زادتهم عزيمة، اسلام سليماني . مهاجم كبير و برهن في مشواره الدولي. و اليوم أكد أنه المهاجم القوي للمنتخب ، الجزائريين أشكرهم كثيرا على حضورهم في المباراة”.

كما تطرق محرز في الأخير، للحديث عن مجموعة الجزائر في الكان “نسعى للعب تصفيات مباريات المونديال بشكل جيد بعدها نحضر لكان كوت ديفوار. مجموعتنا ليست صعبة و ليست سهلة في الوقت نفسه”.

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