“محرز” حزين بسبب الحادث المأساوي لجولان !!

الرياضة
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“محرز” حزين بسبب الحادث المأساوي لجولان !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عبر النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” عن حزنه بعد الحادث المأساوي الذي أدى لوفاة لاعب “غانغان” الفرنسي.

مهاجم “غانغان” “ناثيل جولان” لقي حتفه أمس الجمعة عن عمر ناهز ال23 عاما بعد حادث مرور مميت عقب عودته لمنزله من تدريبات فريقه.

قائد الخضر نشر بيان النادي الفرنسي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم السبت وعبر عن تضامنه الشديد مع عائلة اللاعب.

محرز أرفق البيان بعبارة:”تعازي الخالصة لعائلة وأقرباء اللاعب ناثيل جولان في هذه الأوقات الصعبة جدا.. تحلوا بالقوة”.


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